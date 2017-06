"Legia Warschau zal Odjidja niet zomaar laten vertrekken"

Vadis Odjidja werd met Legia Warschau kampioen. Vadis Odjidja werd met Legia Warschau kampioen.

Vadis Odjidja (28) komt bij Legia Warschau weer helemaal boven water. De Belgische middenvelder werd in Polen verkozen tot "Voetballer van het Jaar". "In de matchen die ik heb gezien, was hij de beste speler op het veld", vertelt Wlodek Lubanski (70).