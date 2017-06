Kampioen Vadis Odjidja is Voetballer van het Jaar in Polen

Voor het afsluitende gala van de Poolse "Ekstraklasa" konden alle voetballers uit de eerste klasse hun stem uitbrengen. Vadis Odjidja, die in augustus door toenmalig coach Besnik Hasi bij Norwich werd weggeplukt, kreeg twee prijzen: beste middenvelder én beste voetballer.

Legia Warschau kende geen makkelijk seizoen, maar finaal stond het na de slotspeeldag op zondag toch bovenaan. Odjidja was goed voor vier goals in 30 matchen.

Met Hasi plaatste Legia zich voor de Champions League. In een groep met Real Madrid, Sporting Lissabon en Dortmund eindigde Legia derde. Onder meer dankzij een 3-3 tegen Real, waarbij Odjida met een beauty een fraaie comeback inluidde. In dezelfde maand november maakte Odjidja in de Poolse topper bij Jagiellonia een geweldige goal.