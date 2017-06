Wilmots: "De Rode Duivels? Ik volg het niet meer"

Ik moet hier een nieuwe ploeg op poten zetten. Ik heb geen keuze, het is zo. Hier is nooit echt gedacht aan de toekomst.

"Het is een prachtige ervaring. Dit is een fantastische uitdaging. Zo zie ik het." Zal Wilmots naar Afrika verhuizen? "De meeste internationals spelen in Europa dus ik reis overal naartoe om ze te zien."

Sportief is het voorlopig nog geen succes. "Ik heb nog geen resultaat gezien van mijn werk vandaag. Maar we gaan door. Ik werk met veel jonge spelers, vandaag speelden er vier jongens die er voor het eerst bij waren."

"Ik moet hier een nieuwe ploeg op poten zetten. Ik heb geen keuze, het is zo. Hier is nooit echt gedacht aan de toekomst. Er is niet gewerkt aan de overdracht van de oude naar de nieuwe generatie. Nu is het plots aan die jonge jongens."

"Je moet ze tijd geven. Ik zal nu een analyse maken: welk voetbal kan voor deze ploeg efficiënt zijn? Waar spelen de jongens bij hun ploeg en kan ik ze ook ergens anders zetten? Vandaag heb ik mijn ogen al geopend."