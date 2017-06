Vadis Odjidja viert de Poolse titel met Legia Warschau, ondanks desastreuze seizoensstart

Legia heeft in de eindstand twee punten meer dan drie concurrenten. Legia heeft in de eindstand twee punten meer dan drie concurrenten.

Legia Warschau heeft zich voor de 12e keer in zijn geschiedenis tot kampioen van Polen gekroond. Legia had op de laatste speeldag genoeg aan een 0-0-gelijkspel voor de titel. Legia was het seizoen nochtans slecht begonnen onder ex-Anderlecht-trainer Besnik Hasi.