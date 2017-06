VIDEO: Mogelijke CL-tegenstander van Brugge krijgt zware straf voor supportersrellen

De Griekse voetbalbond had genoeg werk, want ook Olympiakos werd bestraft voor ongeregeldheden in de spelerstunnel tijdens een competitiewedstrijd.

Tijdens de thuiswedstrijd van 1 april tegen Platanias ging de landskampioen met een 0-1-achterstand de kleedkamers in. In de spelerstunnel ontstond tumult tijdens de pauze. Olympiakos won de partij met 2-1, maar houdt er wel drie matchen achter gesloten deuren aan over.