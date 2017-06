Mancini vervangt Lucescu als coach bij Zenit

Mircea Lucescu moest zondag al na een seizoen ophoepelen bij de ex-club van Witsel en Lombaerts. Zenit hoopt met de 52-jarige Mancini duidelijk op een samenwerking van langere duur.

Zenit is de zesde club van Mancini als hoofdcoach. Eerder was hij succesvol bij Fiorentina (2001-2002), Lazio (2002-2004), Inter (2004-2008 en 2014-2016), Manchester City (2009-2013) en Galatasaray (2013-2014).

Mancini lijkt een garantie op succes: bij elke club waar hij passeerde pakte hij een prijs. Enkel bij zijn laatste passage bij Inter was er geen titel of beker.

Zenit beëindigde de Russische competitie op een teleurstellende derde plaats, in de Europa League was Anderlecht in de 1/16e finales te sterk.