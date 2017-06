Gezocht: de resten van de Braziliaanse voetballegende Garrincha

Garrincha, bijnaam voor "klein vogeltje", is een van de populairste voetballers in de Braziliaanse geschiedenis. Hij won met Brazilië het WK in 1958 en 1962.

Vooral dat laatste WK staat geboekstaafd als het WK van Garrincha. Hij dirigeerde Brazilië toen na het uitvallen van Pelé als het ware in zijn eentje naar de wereldtitel.