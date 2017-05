Blikje bier levert Panathinaikos fikse straf op

Het incident speelde zich enkele weken geleden af. Naast Ivic, die geraakt werd door een blikje bier, gingen ook nog eens enkele spelers op de vuist met elkaar. De scheidsrechter besloot om de wedstrijd, bij een 1-0-voorsprong voor Panathinaikos, definitief stil te leggen.

De Griekse voetbalbond heeft nu beslist om de 1-0-overwinning van Panathinaikos om te buigen in een 0-3-overwinning voor PAOK. Er worden ook nog drie punten afgetrokken bij Panathinaikos in de play-offs om de tweede plaats. Die zijn nu nog bezig. Daar staat Panathinaikos op de derde plaats, na PAOK en AEK Athene. De winnaar van de play-offs krijgt een plaats in de derde voorronde van de Champions League.

Ook volgend seizoen krijgt de club nog sancties. Panathinaikos begint dan met een handicap van twee punten aan het seizoen en moet twee matchen achter gesloten deuren spelen. Panathinaikos gaat tegen elke straf in beroep.