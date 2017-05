"Newcastle én Sels maakten foute inschatting: hij past (nog) niet in Engeland"

"Zijn probleem is dat hij zich moeilijk heeft aangepast aan het fysieke Engelse voetbal. Aan zijn techniek of talent lag het niet. Je ziet dat het een goeie keeper is."

"Maar de stap van het voetbal in België naar dat in Engeland is te groot. In de Engelse tweede klasse wordt er nog altijd veel met hoge ballen gewerkt."

"Hij begon als eerste doelman bij Newcastle, maar had de pech dat de club matig aan de competitie begon. Newcastle slikte een paar vermijdbare goals en Sels betaalde daar een prijs voor."

"Uiteindelijk koos Benitez voor Karl Darlow en die heeft weinig verkeerds gedaan. Op het einde van het seizoen kwam dan ook nog Rob Elliot in de ploeg, toch een grote naam in Engeland. Zo is Sels naar de 3e plaats in de pikorde gezakt."