Boyata wint ook de Schotse beker met Celtic

Met Celtic en Aberdeen stonden de nummer 1 en 2 uit de reguliere competitie tegenover elkaar. Dedryck Boyata kreeg ook nu weer een basisplaats van coach Brendan Rodgers.

Toch kon hij niet verhinderen dat Aberdeen in Hampden Park op voorsprong kwam door een treffer van de Ier Hayes. Het antwoord van Celtic liet niet lang op zich wachten. Armstrong werd uit het oog verloren en hij kon de bal in het hoekje plaatsen.

Aberdeen hield hierna stand, ook al was Celtic heer en meester, ook in het aantal kansen. Maar net toen de roodhemden dachten de verlengingen te kunnen halen, sloeg invaller Rogic toe.

Het is de 4e keer dat Celtic erin slaagt de treble (titel, beker en League cup) te veroveren. Sterker nog, omdat het in de competitie geen enkele match verloor, sluit Celtic het seizoen ongeslagen af in Schotland.