"Depoitre heeft zijn kwaliteiten, maar past niet bij de stijl van Porto"

Laurent Depoitre vertrok vorige zomer naar Porto, maar in de Portugese competitie kwam hij amper in actie. "Het was een fout van Porto om een speler als Depoitre te kopen", windt Antonio Soares, Porto-kenner voor de krant O Jogo, er geen doekjes om.

"Dat was eigenlijk op verzoek van trainer Nuno. Hij was trainer van Valencia toen Depoitre met AA Gent in de Europa League tegen die Spaanse club speelde. Bij Porto heeft hij dan gevraagd om Depoitre te kopen."

"Ze kenden hem niet in Portugal. Hij heeft bij de Rode Duivels ook maar 1 wedstrijd gespeeld, dus het was moeilijk om hem in actie te zien. De situatie met Depoitre was vorige week overigens een van de argumenten voor het bestuur om het contract van Nuno te beëindigen."