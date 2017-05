Chinese voetbalbond wil grote miljoenentransfers in de kiem smoren

De voetbalbond zorgde er in december voor dat er dit seizoen per team maar 3 buitenlanders tegelijk op het veld mogen staan. Begin dit jaar dreigden de Chinese autoriteiten er op hun beurt mee om een salarisplafond in te stellen.

Nu wil de voetbalbond nog een stapje verder gaan en de transfersommen aan banden leggen. Zo moeten deficitaire clubs die een bepaald bedrag uitgeven om een speler te kopen, dezelfde som overmaken aan een regeringsfonds dat de opleiding van jonge Chinese voetballers stimuleert en voetbal in China promoot.

Vanaf 2018 moeten de clubs ook evenveel Chinese U23-spelers als buitenlanders opstellen.

De beperkingen willen clubs "ontmoedigen om resultaten op korte termijn te behalen, elkaar blind te beconcurreren, buitenlandse spelers voor hoge bedragen aan te trekken en acties te ondernemen die de prijzen doen stijgen".

De nieuwe regels moeten zich laten voelen wanneer de transfermarkt op 19 juni weer opengaat.