Porto pakt weer geen prijs, dus coach Nuno Santo moet ophoepelen

Nuno Santo kwam in juni 2016 aan het roer. In de Portugese beker en de Ligabeker liep het snel mis en in de Champions League waren de achste finales het eindstation (tegen finalist Juventus).

In de Primeira Liga bleef Porto lang in het spoor van Benfica, maar in de winter werden enkele draws hen fataal. Porto werd na een goeie tweede seizoenshelft tweede op zes punten van Benfica. Een 3-1-verlies op de slotdag tegen het bescheiden Moreirense was Nuno's laatste wapenfeit.

Eerder was de ex-doelman aan de slag bij Rio Ave (2012-2014) en Valencia (2014-2015).