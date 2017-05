Wilmots roept STVV-speler Bagayoko op

Marc Wilmots begint zijn opdracht met Ivoorkust op 4 juni. Dan staat een oefeninterland in en tegen Nederland op het programma. Enkele dagen later speelt Ivoorkust in de voorrondes van de Africa Cup tegen Guinee.

STVV-verdediger Mamadou Bagayoko is een van de 27 spelers. Salomon Kalou maakt zijn rentree. De 31-jarige aanvaller had in januari zijn afscheid aangekondigd, nadat Ivoorkust er op de Africa Cup al in de eerste ronde uit was gegaan.

Wilmots overhaalde spelers met een dubbele nationaliteit om voor Ivoorkust te kiezen. Het gaat om Cornet, Gnagnon, Gbamin en Boga die bij de jeugd de kleuren van Frankrijk verdedigden.