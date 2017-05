"Nadeel voor Batshuayi dat zijn Engels als invaller niet zo goed is"

Feyenoord is sinds zondag de kampioen van Nederland. Hulde aan de spelers en trainer Giovanni van Bronckhorst, die sprakeloos en zeer geëmotioneerd was na de wedstrijd. "Dit is het mooiste moment in mijn carrière", zei hij. Marc Degryse: "Het is zeer straf dat dit hem zo pakt, zeker omdat hij alles meegemaakt heeft."