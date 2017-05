Benfica verlengt abonnement op titel: vierde op een rij

Benfica had in de thuiswedstrijd tegen Guimaraes genoeg aan een punt om opnieuw een titelfeestje te kunnen bouwen. Maar de spelers van Benfica lieten niets aan het toeval over en haalden zwaar uit.

Bij de rust hadden Franco Cervi, Raul Jimenez, Pizzi en Jonas al de 4-0 op het scorebord gezet. In de tweede helft legde Jonas met een strafschop de eindstand vast op 5-0.

Benfica heeft nu 8 punten voorsprong op eerste achtervolger Porto, dat nog maar 2 matchen heeft. Met 36 titels is Benfica recordhouder in Portugal, de vierde titel op een rij is overigens een primeur in de eigen clubgeschiedenis.