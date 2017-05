Chapecoense grijpt naast Zuid-Amerikaanse Supercup

Atletico Nacional viert de overwinning. Atletico Nacional viert de overwinning.

Chapecoense is er niet in geslaagd de Zuid-Amerikaanse Supercup te winnen. Het verloor de terugmatch tegen Atletico Nacional met 4-1. De wedstrijd werd gespeeld in Colombia, waar vorig jaar bijna de voltallige selectie van Chapecoense om het leven kwam na een vliegtuigcrash.