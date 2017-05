Titel binnen handbereik voor Chelsea, Monaco, Juventus en... Anderlecht

Feyenoord wacht al sinds 1999 op een nieuwe landstitel en het wachten duurt voort. Afgelopen weekend lieten de Rotterdammers al een unieke kans liggen tegen stadsgenoot Excelsior.

De slotspeeldag is meteen de laatste kans voor Feyenoord om zijn fans naar het delirium te schieten. Ajax ademt in de nek van de Rotterdammers, want de kloof bedraagt amper één punt verschil. Feyenoord moet dan ook even goed of beter doen dan Ajax en de titel is een feit.