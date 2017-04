Palmeiras won de heenmatch tegen Peñarol met 3-2 in de groepsfase van de Copa Libertadores, maar na de wedstrijd had Palmeiras-middenvelder Melo het vooral over racistische uitspraken van de tegenstander. Dat conflict kreeg een gewelddadig staartje in de terugmatch.

Na de verloren wedstrijd keerden spelers van Peñarol zich tegen Palmeiras-doelman Fernando Prass en Melo. Dat ontaardde in een vechtpartij. Bekijk de beelden.