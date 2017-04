Braziliaan die maitresse liet vermoorden na vijf matchen opnieuw naar cel

De 32-jarige Fernandes belandde in 2010 in de gevangenis. Hij werd ervan verdacht opdrachtgever te zijn voor de brutale moord op zijn ex-vriendin. Het voormalige model werd zes dagen lang gemarteld. Uiteindelijk werd ze gewurgd, waarna haar lichaam in stukjes werd gehakt en aan de honden gevoerd.

In 2013 werd Fernandes, op het moment van de feiten doelman bij de Braziliaanse topclub Flamengo, een gevangenisstraf van 22 jaar en drie maanden opgelegd. In februari van dit jaar werd Fernades vrijgelaten "omdat hij onredelijk lang moest wachten op de behandeling van zijn hoger beroep".

Het Braziliaanse Hooggerechtshof komt nu op die beslissing terug en vraagt de onmiddellijke wederopsluiting van Fernandes.

Fernandes speelde sinds zijn tijdelijke vrijlating voor de plaatselijke tweedeklasser Boa Esporte. Dat zorgde toen voor heel veel commotie en enkele sponsors verbraken hun contract met de club. De omstreden doelman stond ondertussen wel al vijf matchen tussen de palen, maar nu zal de club dus al een nieuwe oplossing moeten zoeken.