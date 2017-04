Na 30 jaar is het officieel: Recife is Braziliaans kampioen van 1987 (maar het geruzie gaat door)

Het gekissebis tussen Sport Recife en Rio de Janeiro's Flamengo is al 30 jaar aan de gang. De vete ontstond toen Flamengo in 1987 de competitie won die door de 13 deelnemende clubs in het leven geroepen was. Flamengo had met 12 andere clubs de handen in elkaar geslagen om - uit onvrede met het beleid van de Braziliaanse bond - een apart kampioenschap op te richten, de zogeheten Copa União.