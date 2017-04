Gewelddadige aanslag kost Panamese voetbalinternational het leven

De 33-jarige Henriquez werd neergeschoten toen hij samen met enkele vrienden zijn huis in de provincie Colon in Panama verliet. Gewapende mannen stapten uit een auto en begonnen te vuren.



De verdedigende middenvelder werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar bezweek daar aan zijn verwondingen. Twee andere mannen raakten gewond.



Henriquez speelde in eigen land voor Chorrillo. Hij speeld 76 voor de Panamese nationale ploeg. Zijn gewelddadige dood is niet de eerste in het Panamese voetbal. Sinds 2011 werden al verscheidene voetballers vermoord.