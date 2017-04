Bondscoach VS gelooft in wereldtitel in 2026

"Denk even terug aan hoe ver we stonden in 1994, 1998, 2000 enzovoort... En denk dan aan welk niveau onze competitie kan halen over 9 jaar. Hetzelfde geldt voor onze spelers die zich overal ter wereld zullen ontwikkelen", vertelt Arena.

"Ik denk dat het voetbal in de VS in 2026 heel groot wordt en daardoor zullen we een grote kanshebber zijn. 1994 of 2010 was altijd onmogelijk, maar 2026 kan voor ons zijn", besluit Arena.

Het is nog niet zeker waar het WK 2026 zal plaatsvinden. De VS biedt zich samen met Mexico en Canada aan als gastheer.