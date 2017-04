Mexicanen minder enthousiast over WK-samenwerking: "Sociale media knalden uiteen"

Mexico is het grote voetballand. Velen zien de VS als een voetbaldwerg. Dat zij dan met zestig wedstrijden weglopen, wordt niet gepruimd.

"Van de tachtig wedstrijden zouden de Verenigde Staten er immers zestig krijgen, Mexico en Canada slechts tien. Bij die ongelijke verdeling knalden de sociale media in Mexico bijna uit elkaar. De reacties waren niet echt vrolijk."

"Je krijgt nu het idee dat de VS het ook alleen kunnen organiseren. Vanaf de kwartfinales zou alles in de VS gebeuren. Op sociale media circuleren al grapjes. "Wie heeft dat dan georganiseerd? Santa Anna?" Dat is de naam van de president die anderhalve eeuw geleden de helft van het grondgebied verkwanselde aan de VS."

"In Noord-Amerika zijn veel landen die goed kunnen voetballen, zoals Costa Rica, maar Mexico is toch het grote voetballand. Velen zien de VS als een voetbaldwerg. Dat zij dan met zestig wedstrijden weglopen, wordt niet gepruimd."