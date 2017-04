Video: Eerste Noord-Koreaanse goal in Serie A is een feit

Voetballers uit Noord-Korea zijn uitzonderlijk in Europa. De meeste Noord-Koreaanse spelers spelen in eigen land. Song kreeg van het strenge regime in zijn thuisland de toestemming om zijn carrière uit te bouwen in Europa. Sinds dit jaar speelt hij bij Cagliari.

Song is dan ook geen onbekende voor wie het internationaal jeugdvoetbal volgt. Op het WK U17 in Chili , waar België vorig jaar derde werd, schopte hij het met zijn landgenoten tot de kwartfinales. Een jaar eerder op het Aziatisch kampioenschap scoorde hij in elke wedstrijd, behalve in de halve finale. Noord-Korea won uiteindelijk het toernooi, mede dankzij de openingsgoal van Song in de finale.