VIDEO: Van Damme verslaat Ciman in Belgisch onderonsje in de MLS

LA Galaxy, de ploeg van Jelle Van Damme, kwam al na een kwartier op voorsprong via Romain Alessandrini. Montreal Impact moest het de volledige tweede helft met een man minder rooien na een rode kaart voor Marco Donadel, die zijn elleboog in het gezicht van Jermaine Jones plantte. In de 74e minuut verdubbelde diezelfde Jones de score. 2-0 was ook meteen de eindstand.