Ronny van Geneugden vindt (hoogstwaarschijnlijk) nieuwe job in Malawi

Ronny van Geneugden zat zonder club sinds zijn ontslag bij het Cypriotische Paralimni. Hij landde donderdag in Malawi voor de laatste onderhandelingen met de Malawische voetbalbond.

Voordien coachte de 48-jarige trainer in België Racing Genk (2008-2009), OH Leuven (2010-2014) en Waasland-Beveren (2014). Met OH Leuven werd hij in 2011 kampioen in tweede klasse.

Van Geneugden zijn eerste opdracht als bondscoach van Malawi zou de kwalificatiewedstrijd voor de Africa Cup zijn tegen Madagascar.