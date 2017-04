België ontvangt een miljoen euro solidariteitspremie van UEFA

Ceferin was ook streng voor de grote topclubs. "We zullen nooit toegeven aan chantage van zij die denken dat ze kleine competities kunnen manipuleren of hun wil kunnen opleggen omdat zij veel geld genereren."

De UEFA-voorzitter is ook aan het overwegen of hij actie zal ondernemen tegen het seksueel misbruik in het Britse jeugdvoetbal dat de vorige maanden aan het licht kwam. "We kunnen onze ogen daarvoor niet sluiten", aldus Ceferin. "De oplossingen die we bestuderen houden onder meer rechtsbijstand voor de slachtoffers in."

Nog op het congres beslisten alle leden unaniem voor een limiet op het aantal herverkiezingen van de topmannen. Vanaf nu mogen de UEFA-voorzitter en leden van het uitvoerend comité maximum drie termijnen van vier jaar uitzitten.