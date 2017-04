Wilmots wil jonge Franse Ivorianen inlijven bij nationale ploeg

Marc Wilmots is sinds 1 april de bondscoach van Ivoorkust en boekte al zijn eerste succes naast het veld. Hij wist Maxwell Cornet, de 20-jarige aanvaller van Lyon, en Seko Fofana, een 21-jarige middenvelder van Udinese, in te lijven om te spelen voor de nationale ploeg van Ivoorkust.

Beide spelers doorliepen de jeugdreeksen bij Frankrijk. Wilmots zoekt dus versterking voor zijn Ivoriaans team bij jonge Franse Ivorianen.

Dat is al gelukt met Cornet en Fofana, maar nu heeft Wilmots ook zijn pijlen gericht op de Tiémoué Bakayoko, de talentvolle middenvelder van AS Monaco. Die speelde vorige dinsdag nog voor 'Les Bleues' tegen Spanje, maar omdat het een oefeninterland was, kan hij nog veranderen van keuze.