Op zijn 33e is Vandenbergh bij Aarschot in tweede provinciale een ware sensatie. De club veroverde enkele weken geleden al de titel, zelf droeg Vandenbergh tot dusver zijn steentje bij met meer dan 50 treffers.

In Aarschot houdt Vandenbergh het nu voor bekeken. "Ik ben klaar om naar China te vertrekken", zegt Vandenbergh aan Sporza. "Daar zal ik de laatste details van mijn contract afhandelen. Alles is eigenlijk zo goed als in orde. Ik zal bij Yuren Jie een meerjarig contract ondertekenen."

De Chinese clubs staan bekend om hun grote kapitalen. Vandenbergh: "Ik denk dat Aarschot voor mij een paar miljoen opstrijkt. Hoeveel precies weet ik niet. Voor Aarschot is dat natuurlijk een ongelofelijke zaak, want dat geld kunnen ze gebruiken om te investeren in nieuwe spelers en hun accommodatie."

Blijft toch de vraag hoe de Chinezen Vandenbergh op het spoor kwamen. "De club was me blijkbaar al aan het volgen toen ik nog in eerste klasse speelde. Ze hebben me ook in Aarschot aan het werk gezien en hebben contact opgenomen. Ik denk dat ik een dikke vis gevangen heb. Als je dit op je 33e kunt, dan moet je dat doen."