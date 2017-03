Broos: "Proberen mijn contract te verlengen voor Confederations Cup"

"Van de verdediging van de Afrika Cup was er bijvoorbeeld maar één speler over, maar ik vond het belangrijk om te zien wat de kwaliteiten zijn van de andere jongens."

In de aanloop naar de interland werd Broos in de steek gelaten door de Kameroense bond. Die vergat enkele rekeningen te betalen, waardoor er geen lunch was in het hotel de dag van de wedstrijd. "Maar we hebben drie uur later toch gegeten, toen alles betaald was", zegt Broos, die zich behoorlijk opwond over de situatie.

"Mijn reactie was wat overdreven, omdat ik een statement wilde maken. Nu staat iedereen weer op scherp. Ik denk dat er in Kameroen wel een bommetje ontploft is en dat er wel enkele mensen de tol zullen moeten betalen."