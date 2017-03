Luchthaven van Madeira wordt Cristiano Ronaldo Airport

De match op Madeira spelen, is een eerbetoon aan de mensen

Ronaldo en zijn familie zullen aanwezig zijn op deze bijzondere plechtigheid. Hij speelt vanavond in het Estádio dos Barreiros in Funchal eerst een oefeninterland met Portugal tegen Zweden.

En de Real Madrid-speler is blij dat hij nog eens in zijn geboortestreek kan spelen. "Deze wedstrijd is een geweldig eerbetoon aan de mensen van Madeira", klonk het bij de Portugese ster.

De naamswijziging werd niet door iedereen geapprecieerd. Veel lokale politici verzetten zich tegen het Cristiano Ronaldo-vliegveld. De selectie van Portugal landde gisteren al op de luchthaven. Daar toonden ze hun EK-beker, die ze afgelopen zomer in Frankrijk wonnen.