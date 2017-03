Wilmots ziet Ivoorkust-Senegal afgebroken na "pitch invasion"

De problemen ontstonden een paar minuten voor het einde van de match toen een aantal toeschouwers het veld opliep. De stewards konden de fans niet tegenhouden. Eén van de veldbestormers zou de Senegalees Lamine Gassama onderuitgehaald hebben met een rugby-tackle. De Franse scheidsrechter Tony Chapron stuurde de spelers naar de kleedkamer en besliste even later de wedstrijd te staken.

Het is al de tweede keer in vijf jaar dat een wedstrijd tussen beide landen voortijdig afgebroken wordt. In 2012 was het al eens prijs in Dakar, toen supporters van Senegal na twee doelpunten van Didier Drogba vuurpijlen, stenen en flessen op het veld gooiden.

De match gisterenavond vond plaats in het Stade Charléty, de thuishaven van voetbalclub Paris FC. Er wordt ook af en toe rugby gespeeld. Het stadion heeft een atletiekpiste en telt 20.000 zitplaatsen.