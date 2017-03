Video: Wilmots' Ivoorkust klopt Rusland dankzij knappe goal van Zaha

Wilmots werd afgelopen dinsdag aangesteld als bondscoach van Ivoorkust, maar zat tegen Rusland nog niet op de trainersbank. Zijn contract gaat pas in op 1 april, al is de kans groot dat de Belg maandag tijdens de oefenmatch tegen Senegal toch al in de dug-out zal plaatsnemen.

Maar Wilmots zal ook deze partij vanop afstand wel met de glimlach bekeken hebben. Zijn team won immers met 0-2 tegen het gastland van het WK 2018. Jonathan Kodjia opende op het halfuur de score en in de tweede helft zorgde Zaha voor een hoogtepunt. Hij ging op wandel door de Russische defensie en knalde de bal dan tegen de touwen.

Een kunstje dat Romelu Lukaku of Dries Mertens zeker moeten kunnen overdoen wanneer de Rode Duivels dinsdag op bezoek gaan in Rusland voor een oefenwedstrijd.