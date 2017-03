Roberto Firmino vervangt Gabriel Jesus bij Brazilië

Gabriel Jesus brak begin februari zijn middenvoetsbeetje en is daardoor twee tot drie maanden buiten strijd. De Braziliaan mist nu ook de wedstrijd tegen Uruguay. Roberto Firmino, al goed voor tien goals dit seizoen in Engeland, moet hem vervangen.

Brazilië staat na 12 wedstrijden eerste in zijn groep met 27 punten. Uruguay is de eerste achtervolger op vier punten. In totaal worden er 18 wedstrijden gespeeld, de eerste vier teams plaatsen zich voor het WK van 2018 in Rusland.

Naast Gabriel Jesus mist Braziliaans bondscoach Tite ook Bayern-speler Douglas Costa. Uruguay moet het doen zonder Luis Suarez, José Gimenez en Fernando Muslera. Zij zijn alledrie geschorst.