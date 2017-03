UEFA: "Scheidsrechter Barcelona-PSG wordt niet geschorst"

De UEFA zegt dat ze het probleem vooral intern zullen bespreken: "We zullen de scheidsrechter van die wedstrijd niet schorsen, wij schorsen geen scheidsrechters", zei UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. "Als iets niet goed verlopen is, dan bespreken we dat. Maar er is geen sprake van schorsen."

"Het is alsof je een speler zou schorsen die een strafschop heeft gemist. Hij belandt gewoon op de bank als hij veel strafschoppen niet omzet", zei de UEFA-voorzitter.