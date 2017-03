Coach van Vanden Borre mag al na een maand ophoepelen

"Club en coach hebben in onderling akkoord besloten om de samenwerking stop te zetten", klinkt het in een mededeling. "De doelstelling om zich te plaatsen voor de achtste finales van de Afrikaanse Champions League is immers niet bereikt."

Anthony Vanden Borre kondigde begin deze maand aan dat hij een vervolg breit aan zijn carrière bij TP Mazembe. Een paar dagen eerder werd zijn contract bij Anderlecht ontbonden.