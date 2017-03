Saintfiet: "Wilmots zal weer moeten bouwen, maar krijgt hij die tijd wel?"

Al die namen bij de Belgen, dat heeft natuurlijk internationaal een weerklank. Dan denken ze in landen als Ivoorkust dat dit een toptrainer is.

Al die namen bij de Belgen, dat heeft natuurlijk internationaal een weerklank. Dan denken ze in landen als Ivoorkust dat dit een toptrainer is.

"Al die namen bij de Belgen, dat heeft natuurlijk internationaal een weerklank. Dan denken ze in landen als Ivoorkust dat dit een toptrainer is."

"Het is nu aan Wilmots om dit ook te bewijzen. Want hij heeft nog nooit in Afrika gewerkt. Daar worden meteen resultaten verwacht. De Afrika Cup was een tegenvaller, het moet nu vol aan de bak om het WK te halen."

Wilmots, die de hyperprofessionele aanpak bij de Rode Duivels gewend is, wacht mogelijk wel een cultuurclash. "Het zal wennen worden", zegt Saintfiet.

"Veel zal ervan afhangen of hij in België blijft wonen en overvliegt voor de interlands of naar daar verhuist en met de lokale spelers gaat werken. In dat laatste geval zal het verschil groot zijn met België en Duitsland."