Wilmots in Ivoorkust: "Ik had zin in een avontuur"

"Ik weet nog niet veel over het land, maar ik ben natuurlijk vooral geïnteresseerd in de voetbalploeg. Dit is een goeie generatie. Dus toen ik na het EK dit voorstel kreeg, dacht ik: "waarom niet?". Ik had zin in een avontuur."

Was Wilmots verrast toen hij een aanbod kreeg uit Ivoorkust? "Het is heel natuurlijk verlopen. De voorzitter van de voetbalbond heeft me gebeld en ik heb gezegd dat het me zeker interesseerde. Daarna hebben we gesproken over onze visie voor deze ploeg

"Ik denk dat er werk aan de winkel is. Eenheid is heel belangrijk in de ploeg. Ivoorkust sneuvelde meteen in de groepsfase van de Afrika Cup dus de ploeg zit nu in een dal. Maar zo werkt voetbal er zijn dalen en pieken. Nu gaan we weer naar richting een hoogtepunt werken."

Straks wordt Wilmots ook officieel voorgesteld.