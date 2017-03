Claeys: "Je kunt een goed voetballeven hebben in Australië, maar het is China niet"

Jesper Olsen, ex-Ajax, ex-Manchester United, ex-Bordeaux, is al 13 jaar aan de slag in Melbourne. Hij is de hoofdcoach van de academie in Melbourne. De Deen heeft het voetbal in sportland Australië sindsdien enorm zien veranderen. "In het begin stelde voetbal hier niks voor. Australian football en cricket waren de belangrijkste sporten. Maar voetbal is aan het groeien."

"Plots laten ouders - die geen voetbalgeschiedenis hebben in hun familie - hun kinderen, jongens én meisjes, voetballen. Dat is een enorm signaal dat het de goeie kant uitgaat. Ik twijfel er niet aan dat over 10 à 15 jaar Australië een grote voetbalmacht zal zijn in Azië."