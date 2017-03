Voetbalvedette Marta krijgt de Zweedse nationaliteit

Het leven in Zweden bevalt de Braziliaanse voetbalster blijkbaar, want ze wil er ook na haar carrière blijven wonen. Daarom heeft ze nu de Zweedse nationaliteit aangevraagd en gekregen. "Ik voel me ook Zweedse", zegt ze in de krant Sydsvenkan.

Maar de 31-jarige spits, die tussen 2006 en 2010 maar liefst 5 keer werd uitgeroepen tot beste speelster ter wereld, blijft wel haar geboorteland Brazilië verdedigen op grote toernooien. Met Brazilië veroverde ze zilver op het WK in 2007 en de Olympische Spelen van 2004 en 2008.