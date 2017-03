Draconische straf voor Chinees die rood kreeg na fout op Witsel

Zijn uiterst onbezonnen gedrag heeft het imago van de club, het voetbal in Shanghai én het Chinese voetbal in het algemeen ernstig besmeurd

Zijn uiterst onbezonnen gedrag heeft het imago van de club, het voetbal in Shanghai én het Chinese voetbal in het algemeen ernstig besmeurd

Qin Sheng, niet meteen een grootverdiener, mag 300.000 yuan op tafel leggen (40.700 euro). Hij is bovendien naar de B-kern gestuurd. Mogelijk verliest hij zelfs nog een deel van zijn salaris. "De club wil eerst bekijken of hij zich in de toekomst beter zal gedragen."

Op de website van de club krijgt Qin er nog een donderpreek van de voorzitter bovenop: "Zijn uiterst onbezonnen gedrag heeft het imago van de club, het voetbal in Shanghai én het Chinese voetbal in het algemeen ernstig besmeurd."

"We hadden Qin al gewaarschuwd na zijn gele kaart in de openingsmatch, maar ondanks onze herhaalde verwittigingen heeft hij zich toch weer laten gaan."