Stuivenberg: "Ik kreeg uitzonderlijk veel verantwoordelijkheid van Van Gaal"

Louis van Gaal wordt gezien als een controlefreak die alles zelf wil regelen. Stuivenberg weerlegt dat in een interview met The Daily Mirror: "De rol die Louis me gaf was uniek. Het was uitzonderlijk dat ik zo veel verantwoordelijkheid kreeg. Hij gaf me zijn volledige vertrouwen", aldus de Genk-coach.

"Bij Manchester United deed ik alle trainingen voor de wedstrijden. Ik had volledige controle", laat Stuivenberg weten. "Ook deed ik de teampraatjes voor en na de match, zowel in groep als individueel."