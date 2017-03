Witsel verliest zijn eerste competitiewedstrijd in China

Witsel (archief) speelde zijn eerste officiële wedstrijd in China. Witsel (archief) speelde zijn eerste officiële wedstrijd in China.

Axel Witsel is met een valse noot begonnen aan zijn avontuur in Chinese loondienst. Met Tianjin Quanjian ging hij met 2-0 onderuit op het veld van Guangzhou R&F. De Rode Duivel, die in januari Zenit Sint-Petersburg verliet, speelde de hele wedstrijd.