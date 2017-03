Vanden Borre trekt naar een "kleine" competitie, deze Belgen deden het hem voor

Verleden:

Charleroi (2006-2011)

Standard Luik (2011-2015)

Na uitleenbeurten naar Engeland bij zowel Charleroi als Standard, koos Mujangi Bia in 2015 voor het Zwitserse FC Sion. Die club speelt in de Axo Super League, de hoogste klasse in Zwitserland. Sion speelde al dertien cupfinales en won ze allemaal. Dat is nergens anders ter wereld geëvenaard.