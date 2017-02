UEFA-voorzitter: "Immigratiebeleid Trump schadelijk voor WK-kandidatuur VS"

"Dat is zo voor de Verenigde Staten, maar ook voor alle andere landen die het WK zouden willen organiseren." De VS heeft al interesse getoond in de organisatie van het WK 2026, maar een officiële kandidatuur is er nog niet.

Vanaf 2026 wordt het WK met 48 landen gespeeld. Ceferin herhaalde nog een keer dat hij rekent op 16 Europese WK-deelnemers in 2026 in plaats van 13. "Dat zal gebeuren, of we zullen de zaken bemoeilijken", waarschuwt hij.