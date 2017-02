Zeg niet langer Steaua Boekarest, maar wel FCSB

Steaua Boekarest werd in 1947 opgericht als officiële legerploeg van Roemenië. De huidige Steaua-voorzitter Gig Becali leeft echter al een tijdje in onmin met het ministerie van Defensie. Eind december had het Hof van Beroep de Roemeense recordkampioen verboden zichzelf nog langer Steaua (Roemeens voor ster, red) te noemen.

Becali heeft de naam van de club nu officieel gewijzigd in FCSB. "De naam is veranderd in het handelsregister. Ik heb de Roemeense voetbalbond en de Profilga al op de hoogte gebracht. Supporters die de club Steaua willen blijven noemen, zal ik natuurlijk niet tegenhouden. Maar de officiële naam is FCSB", zegt Becali.