17 doden bij paniek aan stadionpoort voor match in Angola

Uige is een stad in het noorden van Angola. In het lokale voetbalstadion vond vanavond een voetbalwedstrijd plaats tussen Santa Rita de Cssia en Libolo. Heel wat supporters wilden dat duel koste wat het kost bijwonen.

Maar toen bleek dat het stadion vol zat met 8.000 mensen en er buiten nog honderden mensen stonden te drummen om binnen te geraken, brak de hel los. Op een bepaald moment konden de hekken de druk niet meer aan en vielen tientallen mensen over elkaar heen.

Er ontstond grote paniek en de voetbalsupporters begonnen over elkaar te lopen. Zo raakten 17 mensen vertrappeld. Voor hen kon geen hulp meer baten. Er vielen ook nog meer dan 70 gewonden. Veel mensen werden afgevoerd met gebroken armen, voeten en benen.