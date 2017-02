"We krijgen foto's en felicitaties voor God Hugo"

Kameroen verschalkte Egypte gisteravond in de finale met een doelpunt van Aboubakar in de 88e minuut (2-1). "Op het moment van die actie schuif je naar het puntje van je stoel. Wanneer die bal binnengaat, vergeet je alles. In een waas ren je het veld op", getuigt assistent-bondscoach Sven Vandenbroeck.

"Voor ons is dit echt een prachtprestatie. Toen we die voorselectie bekendmaakten in september zeiden meteen 7 jongens af. We hebben 7 reserven opgeroepen."

"Die waren hypergemotiveerd, geëngageerd en geconcentreerd. Met die groep zijn we gegroeid in het toernooi. We hebben toplanden uitgeschakeld en we zijn de Afrika Cup geëindigd met de beker, de beste speler (Christian Bassogog, red) en de beste defensie."