Kameroen heeft voor de vijfde keer de Afrika Cup gewonnen: in Gabon moest na een spannend duel favoriet Egypte eraan geloven met 1-2. De vreugde was navenant bij coach, spelers én fans, in Gabon en thuis in Douala, de grootste stad van Kameroen. Het was van 2002 geleden dat de Ontembare Leeuwen van Hugo Broos nog eens de contintentale titel pakten.